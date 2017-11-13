Водій Mercedes-Benz вдруге протягом року керував напідпитку

Автомобіль Mercedes-Benz S 500 помітили патрульні вчора близько 3-ї години ночі на вулиці Перекопській. Водій не увімкнув відповідний покажчик під час маневру. Інспектори вирішили зупинити транспортний засіб. Під час спілкування в чоловіка за кермом поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Він у встановленому законом порядку відмовився проходити огляд на місці та в медичному закладі. Також патрульні встановили, що водія позбавлено права керування рішенням суду. Його вже зупиняли напідпитку та складали відповідний протокол. На 24-річного херсонця інспектори склали адмінматеріали за ч. 3 ст. 126 (Керування особою, позбавленою такого права) та ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування у стані сп’яніння) КУпАП. Загалом за минулі вихідні патрульні зафіксували 8 випадків керування у нетверезому стані.

Патрульна поліція Херсона