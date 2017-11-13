Заболевший лебедь из херсонского зооуголка уже в «Аскания Нова»

Как сообщали в соцсетях херсонцы, живущий в Гидропарке в зооуголке лебедь заболел и нуждался в помощи. Его необходимо было отвезти в заповедник "Аскания Нова". "Друзья, спасибо всем за помощь и поддержку! Мы не ожидали, что столько неравнодушных людей откликнется на просьбу о помощи!", – сообщила в Facebook херсонка Илона Озеритская, которая занялась птицей. По словам девушки, лебедя уже отвезли в заповедник, где его осмотрел ветеринар. Захворавшую птицу поместили на карантин. Лебедь находится в закрытом вольере с водоемом. "Чувствует Лебедь себя не важно, из-за интоксикации есть слабость, но радует, что сотрясение мозга не подтвердилось. Аппетит у птицы отменный), рядом специалисты и мы верим, что теперь он обязательно поправится!", – оптимистично настроена херсонка.

По материалам: Буква