Сколько заплатят херсонцы за коммунальные услуги в отопительном сезоне

В Херсоне стоимость жилищно-коммунальных услуг в отопительном сезоне составит 1283,65 грн в месяц. Как сообщил Domik.ua, основываясь на тарифах на ЖКУ, которые действуют в ноябре 2017 г., и нормах потребления энергоресурсов на 1 чел., была рассчитана средняя стоимость коммунальных услуг в месяц отопительного сезона 2017-2018 гг. в Херсоне. Цены на тепло и обслуживание дома вычислялась для однокомнатной квартиры площадью 35 кв. м.

Сколько будут стоить коммунальные услуги в Херсоне в отопительном сезоне 2017-2018 гг.:

В таблице приведены средние цены на коммунальные услуги в Херсоне. Стоимость ЖКУ зависит от оснащения жилья счетчиками энергоресурсов, объемов использования воды, света, газа, тепла.