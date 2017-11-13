«Херсонская область одна в пролете»: танцоры из-за отсутствия денег не поедут на престижный конкурс

Херсонские танцоры не поедут на престижный Всеукраинский фестиваль конкурс народной хореографии им. Павла Вирского. «Мы уже в третьем туре в Киеве, но поехать на праздник-отчет хореографии не можем! Деньги ушли… Вопрос, куда? И область ХЕРСОНСКАЯ только в отчетах.. впереди планеты всей!», – возмутилась в соцсети хореограф Алла Рехлицкая. Начальник управления культуры ответила, что просто на сессии облсовета управлению культуры не выделили деньги на мероприятия.

«Через неделю должны быть на заключительном туре в Киеве конкурса им. П. Вирского. Управление умывает руки. Херсонская область одна в пролете. Обидно за людей, что силы и душу отдают за культуру и хореографию! Кто верит в нас, кто поддержит?», – добавила Алла Рехлицкая.

По материалам: Буква