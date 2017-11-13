У Херсоні внаслідок розбирання даху будівлі ХБК загинула людина

12 листопада о 19:50 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Херсонській області надійшла інформація про те, що у м. Херсоні на площі Павла Дубинди, 1 залізобетонною конструкцією привалило людину. До місця події виїхали чергові відділення 10-ї пожежно-рятувальної частини по охороні Дніпровського району та Аварійно-рятувального загону спецпризначення. По прибуттю за місцем виклику було встановлено, що надзвичайна подія сталася внаслідок розбирання сторонньою особою даху 4-х поверхової промислової будівлі непрацюючого підприємства ВАТ "Херсонській бавовняний комбінат". За допомогою гідравлічного та пневматичного інструменту тіло невстановленої особи рятувальники вилучили і передали до рук компетентних органів.

ГУ ДСНС в Херсонській області