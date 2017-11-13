На Херсонщині поліція проводить досудове розслідування за фактом бійки між двома школярками

В чергову частину Каховського відділу поліції звернулась 32-річна мешканка м. Каховка. Жінка повідомила, що 14-річна дівчина спричинила тілесні ушкодження 13-річній доньці заявниці. В ході перевірки поліцейські з’ясували, що між двома дівчинами виник конфлікт на грунті взаємних обвинувачень у соціальних мережах. Вони призначили між собою зустріч, під час якої словесна перепалка переросла в бійку. Ввечері мати однієї з дівчат побачила, що у донькі брудний одяг. Дівчина розповила, що сталося, після чого мати звернулася до поліції.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України «Умисне легке тілесне ушкодження». Дівчині видане направлення на судово-медичну експертизу. На обліку в поліції учасниці події не перебувають. З ними та іншими учнями школи проведені профілактичні бесіди.



Відділ комунікації поліції Херсонської області