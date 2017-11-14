В Херсоне прошел вечер-памяти, посвященный третьей годовщине со дня гибели в зоне АТО 18-летнего Александра Райхерта

В херсонском гидрометеорологическом техникуме прошел вечер-памяти, посвященный третьей годовщине со дня гибели в зоне АТО студента техникума Александра Райхерта. На мероприятии присутствовали побратимы бойца и о. Юрий Курило. "После выступления вручил флаг подписанный третьей ротой 17-го бата 57-й бригады в благодарность за сплетенные сетки", – отметил священник-волонтер. 18-летний герой-доброволец Александр Райхерт погиб 9 ноября 2014 года в Песках недалеко от Донецкого аэропорта. Был активистом Евромайдана и Херсонского майдана. Награжден нагрудным знаком "За оборону Донецкого аэропорта" (посмертно).

По материалам: Буква