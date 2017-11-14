На Херсонщині розпочався другий етап навчання поліцейських інструкторів з особистої безпеки

У Херсоні розпочався другий етап навчання інструкторів з особистої безпеки. Протягом місяця 20 поліцейських з Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Тернопільської, Житомирської, Херсонської, Волинської, Запорізької областей пройдуть курс тренінгів з особистої безпеки. Заняття проходять на базі Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ. Поліцейських навчають спеціалісти з Канади, Ірландії, Швеції, Польщі та України. Заняття проходять в спеціально обладнаних аудиторіях і приміщеннях для проведення тренувань.

Під час місячного курсу слухачі будуть вивчати тактику самозахисту та ведення бою, відпрацювати основи патрулювання, перевірку транспортних засобів та інше.

Відділ комунікації поліції Херсонської області