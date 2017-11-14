Працівники відділення поліції в порту “Херсон” виявили нетверезих водіїв маломірних суден

Працівники відділення поліції в порту «Херсон» провели відпрацювання акваторії річки Дніпро з метою перевірки дотримання судноводіями правил користування маломірними суднами. В результаті заходів поліцейські виявили два плавзасоби, судноводії яких знаходилися у стані алкогольного сп’яніння. У відношенні судноводіїв працівники поліції склали 2 адміністративні протоколи за ч.5 ст.130 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції".

З водіями проведені профілактичні бесіди щодо дотримання правил судноплавства на маломірних суднах та про недопустимість вживання алкогольних напоїв під час керування плавзасобом.

Відділ комунікації поліції Херсонської області