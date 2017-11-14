У Херсоні на майно будівельної компанії «Південенерго» накладено арешт

На виконанні у відділі примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Херсонській області перебуває зведене виконавче провадження про стягнення заборгованості з ТОВ «Південенерго» на користь держави, юридичних та фізичних осіб до складу якого входить 96 виконавчих проваджень на загальну суму стягнення більше 40 млн грн. При примусовому виконанні державним виконавцем накладено арешт на майно боржника в межах суми стягнення, проведено опис майна та передачу його на реалізацію до ДП «СЕТАМ».

А саме 11 лотів по об'єктам нерухомого майна на загальну суму 57 730 317 грн, з яких 5 земельних ділянок на загальну суму 17 356 689 грн.

На сьогоднішній день вже реалізовано 3 об'єкта нерухомого майна на загальну суму 2 764 137, 66 грн, в тому числі 1 земельна ділянка за 202 470,66 грн.

Від реалізованого майна погашено заборгованість на користь держави в розмірі 245 994 грн, повідомляє прес-служба Головного територіального управління юстиції у Херсонській області.