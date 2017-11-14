Рада заменила в законе “Великую отечественную войну” на Вторую мировую

Из закона "О статусе ветеранов войны" исключили термин советской и российской историографии. Верховная Рада одобрила изменения в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Правительственный законопроект №5697 поддержал 241 народный депутат. В тексте закона термины "Великая Отечественная война 1941-1945 годов", "Великая Отечественная", "Великая Отечественная война и война с Японией", "Великая Отечественная война 1941-1945 годов" и "Война 1945 года с империалистической Японией" заменены на "Вторая мировая война".

Как известно, СССР вступил во Вторую мировую войну на стороне нацисткой Германии в 1939 году. Термин советской и российской историографии "Великая отечественная война" применяется к периоду Второй мировой войны между 22 июня 1941 года и 9 мая 1945 года – войне между гитлеровской Германией и сталинским СССР.

В 2015 году в Украине были приняты законы о декоммунизации. В частности, 9 мая в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который пришел на смену "Дню победы" над фашизмом в Великой отечественной войне 1941-1945 годов, празднуемого на России и в ряде других постсоветских государств. 8 мая Украина отмечает День памяти и примирения.

По материалам: ZN.UA