У Херсоні почалась апробація тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання

Учні із сімнадцяти закладів загальної середньої освіти (№4, 24, 27, 28, 30, 32, 50, 52, 54, 55, 56, гімназій №1, 3, 6, 20, академічний та фізико-технічний ліцеї) беруть участь у апробації тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання. Метою тестування є наповнення бази завдань, що використовуватимуться для укладання тестів основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Апробація із десяти навчальних дисциплін (українська мова та література, математика, історія України, англійська, німецька, французька мови, географія, хімія, фізика та біологія) триватиме з 13 листопада до 7 грудня 2017 року.

До тестування усіх добірок залучено 767 учнів 11-х класів, які виявили бажання та планують складати ЗНО з означених навчальних дисциплін.

Херсонська міськрада