На Херсонщині поліцейські вилучили у безробітного вибухові речовини

Працівники Високопільського відділення поліції провели санкціонований обшук в будинку 33-річного місцевого жителя. В кімнаті у шафі поліцейські вилучили порох, підривачі до ручної гранати, 150 гр тротилу та 300 гр пластиду. Також у будинку поліцейські виявили верхню частину мінометної міни з трубкою підривача, у якій містилася вибухова речовина. Експерти-вибухотехніки знищили її на значній відстані від села. Чоловік пояснив, що вибухові речовини та боєприпаси нібито знайшов під час проведення земельних робіт. Усе вилучене направлено на експертизу.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" (карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років).

Відділ комунікації поліції Херсонської області