В Херсоне и области зарегистрировано 216 детей с сахарным диабетом

В Херсоне и обалстигистрируется всё большее число новых случаев заболевания диабетом 1-го типа, особенно среди детей раннего возраста. Диабет 2-го типа, не регистрируемый ранее, также имеет место – один подтверждённый случай, однако реальное число больных гораздо больше, сообщила главный внештатный детский эндокринолог Департамента здравоохранения Херсонской ОГА Нина Сирик. По ее словам, на сегодняшний день в Херсоне насчитывается 88 зарегистрированных случаев диабета 1-го типа у детей, из них – 11 впервые выявленных. В этом году чаще диабет диагностировался у детей младше 6 лет.

Об этом сообщает журналистка Татьяна Кондакова.

По материалам: Буква