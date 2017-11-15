У Херсоні реалізують проект із заміни вуличних ліхтарів

На останньому засіданні виконавчий комітет Херсонської міськради затвердив План роботи житлово-комунального господарства на 2017 рік. До нього включено реконструкцію зовнішнього освітлення по просп. Ушакова (від площі Привокзальної до набережної), яка коштуватиме міському бюджету 1,3 млн грн. Деталі розповів директор МКП "Херсонмісьсвітло" Андрій Пашинний: "Реконструкція зовнішнього освітлення по просп. Ушакова відбуватиметься у рамках пілотного проекту із заміною старих лампових світильників потужністю 250 Вт на сучасні світлодіодні, потужністю 100 Вт.

Роботи виконуватиме київська фірма-виробник енергоефективного обладнання та систем зовнішнього освітлення SEA. Її співробітники доставлять, виконають монтаж світильників. Компанія повністю бере на себе гарантійні зобов'язання на 5 років".

Реалізація такого проекту у Херсоні, за словами Андрія Пашинного, дозволить отримати об'єктивні дані з економії електроенергії, прорахувати економічний ефект від даної інвестиції.

"У наступного році ми плануємо реалізацію такого ж проекту, але з функцією діммінгу – коли у визначений час (наприклад, вночі – з 1:00 до 5:00), ліхтарі дають лише 40% потужності. Власне, в такий час вулиці небагатолюдні, тому немає потреби використовувати вуличне освітлення на максимальну потужність. Функція діммінгу дасть додаткову економію коштів міськбюджету", – підкреслив він.

Окрім того, керівник "Херсонміськсвітла" зазначив, що у планах підприємства на 2018 рік – створення єдиної системи автоматизованого управління вуличним освітленням: "Це дозволить оптимізувати логістичні затрати на реагування аварійних випадків, а також оперативного управління окремими ділянками ліній зовнішнього освітлення. Адже сьогодні 60% вуличного освітлення працює за каскадною системою, коли у випадку аварійної ситуації вимикати доводиться декілька ділянок одразу".

Херсонська міськрада