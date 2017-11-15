Поліцейські вилучили гранати для підствольного гранатомета у жителя Каховки

Під час проведення відпрацювання "Зброя і вибухівка" поліцейські у місті Каховка вилучили у місцевого жителя три гранати для підствольного гранатомета. Чоловік ніс боєприпаси у сумці. 37-річний каховчанин ніде не працює, до кримінальної чи адміністративної відповідальності не притягався. Він розповів поліцейським, що гранати нібито знайшов і ніс до себе додому. Чоловік пояснив, що не планував їх використовувати з протиправною метою. Йому сподобався зовнішній вигляд гранат і він хотів їх розмістити у квартирі на видному місці. Наразі боєприпаси вилучено та направлено на дослідження. Поліцейські перевіряють зв’язки чоловіка та походження гранат.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" (карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років).

Відділ комунікації поліції Херсонської області