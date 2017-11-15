На Херсонщині поліцейські затримали чоловіка, який цеглиною вбив свого товариша

В Олешківському районі під час застілля 24-річний чоловік цеглиною забив до смерті свого 43-річного товариша. Через що між друзями виник конфлікт, підозрюваний не пам’ятає. Він був у стані сильного алкогольного сп’яніння. В Олешківське відділення поліції звернулася жителька одного з сіл району. Вона повідомила, що не території непрацюючого дитячого садка виявила тіло чоловіка у крові. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що загиблим виявився 43-річний раніше судимий житель сусіднього району, який працював сезонним робітником на полях.

Оперативники опитали місцевих жителів та встановили, що до злочину може бути причетний 24-річний товариш потерпілого. Вони разом працювали на полях та винаймали будинок, де постійно пиячили та сварились.

Як розповів начальник Олешківського відділення поліції Сергій Ященко, підозрюваного затримали протягом кількох годин. Затриманий зізнався у скоєному і розповів, що під час вживання алкоголю між ними виник конфлікт. Він схопив цеглину і кілька разів вдарив товариша по голові, після чого втік.

Підозрюваний затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство".

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Відділ комунікації поліції Херсонської області