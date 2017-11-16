У Херсоні патрульні евакуювали автомобіль-порушник

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14 листопада близько 10:00 до патрульних звернулись громадяни. Мешканці міста повідомили, що біля в’їзду до одного з підприємств на площі Одеській припарковано автомобіль із порушенням ПДР. На місці інспектори побачили Honda Civic. Транспортний засіб стояв біля воріт, чим унеможливлював рух на підприємство. Поліцейські спробували встановити водія, але їм це не вдалось. Патрульні відібрали в учасників дорожнього руху пояснення та у встановленому законом порядку евакуювали зазначений автомобіль на арештмайданчик.

Патрульна поліція Херсона

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