Херсонець намагався провезти через адмінмежу 17 кг канабісу

Сьогодні в зоні митного контролю на КПВВ «Чаплинка» херсонські митники спільно з прикордонниками зупинили транспортний засіб Volkswagen Caddy, в якому громадянин України намагався перевезти 17 кг забороненої наркотичної речовини. 41-річний мешканець Херсонської області на транспортному засобі направлявся до тимчасово окупованої території АР Крим. Під час здійснення митного контролю у працівників КПВВ «Чаплинка» виникла підозра щодо переміщення прихованих від митного контролю товарів. При огляді автомобілю під обшивкою було виявлено 15 брикетів канабісу загальною вагою 17,3 кг.

Заборонену «знахідку» вилучено та передано до Каланчацького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області та повідомлено про можливий факт кримінального правопорушення, передбаченого статтею 305 КК України «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів».

На данний час вирішується питання щодо притягнення особи до відповідальності за порушення митних правил, передбаченних статтею 483 Митного кродексу України. Транспортний засіб разом з наркотичною речовиною вилучено. Справу скерують до суду, який

ДФС у Херсонській області