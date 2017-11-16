До мешканців Херсонщини надходять дзвінки від шахраїв

В. о. першого заступника голови ОДА Дмитро Бутрій офіційно звернувся до Головного управління Національної поліції у Херсонській області щодо надходження до громадян від його особи телефонних дзвінків під приводом збору коштів на благодійність. У листі до ГУНП у Херсонській області Дмитро Бутрій пише: «Зазначеними діями невідомі особи можуть заподіяти та завдати громадянам значної майнової шкоди, при цьому нашкодивши моїй діловій репутації, честі та гідності… Впевнений, що діяння невідомих осіб умисні, мають корисливий мотив – заволодіти грошима людей шляхом обману та зловживання довірою, – такі діяння мають склад злочину».

За даний злочин передбачене кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 190 Карного кодексу Україні, на основі статей 55, 56, 124 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно з чинним законодавством по закінченню досудового розслідування ГУНП у Херсонській області повинно відкрити кримінальне провадження.

Херсонська ОДА