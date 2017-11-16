Дільничні офіцери поліції вилучили 5 кг наркотиків у жителя Бериславського району

Дільничні офіцери Бериславського відділу поліції вилучили 5 кг канабісу у 29-річного жителя одного з сіл району. Наркотики чоловік розфасував у 24 поліетиленові пакети та зберігав у гаражі. Під час подальшого обшуку в літній кухні поліцейські вилучили ще кілька пакунків з коноплею, електронні ваги та саморобний пристрій для куріння коноплі. Також в будинку поліцейські вилучили пневматичну гвинтівку. Чоловік раніше до кримінальної відповідальності не притягався. Він пояснив, що коноплю йому нібито приніс знайомий на зберігання. Як повідомив начальник сектору превенції Бериславського відділу поліції Євген Рашевський, чоловік перевіряється на причетність до збуту наркотиків. Наразі усе вилучене направлено на експертизу.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту" (карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк).

Відділ комунікації поліції Херсонської області