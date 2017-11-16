У Херсоні пройшов гала-концерт міського конкурсу «Крок до зірок»

15 листопада у Херсоні пройшов гала-концерт міського конкурсу для дошкільнят «Крок до зірок». На сцені Палацу дитячої та юнацької творчості виступили усі колективи дошкільних закладів, які були відібрані до фіналу конкурсу. Учасників гала-концерту, їх батьків і гостей привітав міський голова Володимир Миколаєнко. Серед гостей свята були також депутат міської ради голова постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та регуляторної політики Руслан Рубан та голова профспілки працівників освіти і науки м. Херсона Галина Гривняк.

Яскраві костюми, оригінальні хореографічні та вокальні номери розкрили перед глядачами таланти маленьких конкурсантів. У фіналі дійства усіх малюків нагородили подарунками від спонсорів.

Херсонська міськрада