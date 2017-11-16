На Херсонщине ограбили банк

ПриватБанк объявил вознаграждение в размере 10 000 грн за любую информацию, которая поможет задержать преступников, которые ограбили отделение банка в Аскании Новой. Об этом сказано в сообщении пресс-службы банка: «Как сообщили в Службе безопасности банка, 14 ноября в 17:45 в Асканийское отделение зашли двое вооруженных неизвестных, которые завладели сумкой с выручкой отделения. Когда руководитель и кассир уже закрывали отделение, неизвестные принудительно затолкали их в помещение.

После угроз сотрудники банка были вынуждены отдать сумку с остатками выручки, сумма которой была незначительной».

«Мы вместе с полицией сейчас изучаем записи видеокамер и принимаем активные меры по задержанию грабителей», – об этом сказал руководитель Службы безопасности ПриватБанка Сергей Болотин».

По материалам: Гривна. Новый формат