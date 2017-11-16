95,5% об’єктів у Херсоні отримали опалення

У Херсоні теплопостачання подали до 95,5% об'єктів. 1 284 із 1 344 будинків та об'єктів соціальної сфери підключено до теплопостачання у Херсоні. На 99% (613 із 620 будинків) задачу виконало МКП "Херсонтеплоенерго". Ремонт внутрішньодомової системи опалення виконують у будинках по вул. Садова, 13в, пр.К озацький, 10, вул. Суворова, 7/9. Ще 5 будинків МКП "Херсонтеплоенерго" наразі без опалення з вини домовласників, ОСББ, ЖБК. Це об'єкти по вул. Уварова, 8, Тираспольській, 10,Морській, 11, Лавреньова, 22-24. У 550 із 602 об'єктів подала тепло Херсонська ТЕЦ (91%). Сьогодні тепло подано на вул. Університетську, 185, Поповича, 15, 19, вул. Залізнична, 17, Привокзальна, 3а.

Через пошкодження, пориви теплотрас, без опалення залишаються будинки по вул. Гоголя, 11, Молодіжній, 2а, Чорноморська, 22а, 12, Кулика, 135а, Залаегерсег, 31а, Шовкуненка, 82а, Миру, 16, 17, 24, 28, Перекопська, 161, Університетська, 110.

"Херсонтеплогенерація", "Теплотехсервіс" подали опалення до 100% будівель.

Херсонська міськрада