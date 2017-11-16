Херсонські патрульні виявили у пасажира поїзда два ножі

До інспекторів, які патрулюють залізничний вокзал, вчора близько 15:00 звернулась провідниця потягу Херсон–Київ. Вона повідомила, що у неї виник конфлікт з одним із пасажирів. Поліцейські зайшли до вагона, щоб урегулювати ситуацію. Патрульні поспілкувались із громадянином, на якого вказала провідниця. У нього інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння та попрохали вийти з вагону. Під час поверхневої перевірки у чоловіка поліцейські виявили 2 ножі, один з яких був схожий на холодну зброю. На місце викликали слідчо-оперативну групу. 48-річного жителя міста доправили до Херсонського відділу поліції. Ножі вилучили для проведення експертизи.

Патрульна поліція Херсона