До кінця року на Херсонщині буде завершено реконструкцію дитячого басейну

15 листопада заступник голови ОДА Олександр Адамчик проінспектував хід ремонтних робіт Дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки №4. «Клуб відвідували учні школи №46, але після проведення реконструкції планується залучити до занять учнів сусідніх шкіл, щоб кожна дитина мала змогу займатись плаванням, що буде зміцнювати їх здоров’я», – зазначив Адамчик. Ремонтні роботи розраховані на виконання протягом 2016-2017 років. А саме термосанація та заміна покрівлі даху, встановлення сонячних батарей, сучасної системи вентиляції та кондиціонування. Також планується ремонт роздягалень та відновлення покриття басейну.

Загальна вартість робіт – 8 млн грн, які було надано з державного і місцевого бюджетів.

Як зазначив представник виконавця ремонтних робіт ПП «Рдаллер-Інвест» відремонтований об’єкт планують здати в експлуатацію наприкінці грудня цього року.

Херсонська ОДА