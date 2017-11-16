Одна з організаторів салонів еротичного масажу в Херсоні знаходиться під домашнім арештом

В Херсоні поліцейські припинили незаконну діяльність двох масажних салонів, в яких надавалися послуги інтимного характеру. Після проведення слідчих дій виявлено та вилучено засоби, які свідчать про можливу приховану відеозйомку клієнтів салонів під час "сеансів". Однією з організаторів місць розпусти виявилася 26-річна жителька іншої області, яка має двох дітей. Жінці оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.303 Кримінального кодексу України "Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією". Їй обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Також вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом прихованої відеофіксації клієнтів під час відвідування масажних салонів. Організаторам незаконного бізнесу може загрожувати позбавлення волі на строк до 7 років.

Відділ комунікації поліції Херсонської області