ХНТУ долучається до системи iGov

14 листопада для студентів Херсонського національного технічного університету проведено лекцію, присвячену застосуванню сучасних електронних систем для оптимізації надання адміністративних послуг населенню. Її провели кандидат технічних наук, доктор філософії, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Микола Дурман, провідний фахівець відділу з організаційно-виховної роботи зі студентами Лариса Данілова та координатор волонтерського проекту iGov у Херсонській області Павло Кулик.

Представники вузу поінформували про досягнення науки у сфері застосування онлайн-сервісів, висвітили теоретичні аспекти та прогресивні практичні напрацювання у цій галузі, зроблені зокрема науковцями ХНТУ.

У свою чергу Павло Кулик представив систему електронних державних послуг iGov, що має на меті наблизити їх до користувачів, спростити бюрократичні процедури і зменшити корупційні ризики. Він розповів, як проект впроваджується на Херсонщині, повідомив про найбільш популярні його Інтернет-сервіси, закликав студентів долучатися до когорти волонтерів iGov.

Після лекції пройшла робоча зустріч за участю Миколи Дурмана, Павла Кулика та першого проректору університету, доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Юрія Розова, на якій обговорено можливість надання онлайн-послуг у ХНТУ та розпочато роботу щодо запуску кількох актуальних Інтернет-сервісів.