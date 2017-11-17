В октябре в Херсоне купили новых автомобилей на 5 млн долларов

В октябре в Херсоне и Херсонской области продали 170 новых автомобилей, это на 3 машины больше, чем в сентябре. Как сообщил аналитический отдел RST.ua, сумма покупок новых легковых машин в регионе составила почти 5 млн дол., если не учитывать стоимость дополнительного оборудования. Четверть проданных машин – дороже 35 тыс. дол., а средняя цена авто в регионе составляет 27 тыс. дол. Самой популярной маркой в ​​регионе стала Toyota. Сразу за ней Volkswagen и Renault. Бестселлером среди моделей стал Volkswagen Golf. Также хорошие продажи в Renault Duster, который в прошлом месяце был лидером среди моделей. Среди проданных в Херсоне автомобилей, ровно половина оборудована дизельными двигателями.

Это один из самых высоких показателей в Украине.

По материалам: Гривна. Новый формат