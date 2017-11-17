На Херсонщині відкрито другий сучасний центр для підготовки кваліфікованих робітників

Просторий, обладнаний за сучасними вимогами, навчально-практичний центр з підготовки кваліфікованих робітників за професією «Швачка. Кравець. Закрійник», який відкрили сьогодні, 17 листопада, створений на базі навчального закладу Херсонське вище професійне училище сервісу та дизайну. Мета його створення – оновлення матеріально-технічної бази професійно–технічних навчальних закладів та сприяння якісній підготовці робітничих кадрів відповідно до сучасних потреб економіки. Центр займатиметься первинною професійною підготовкою, перепідготовкою, підвищенням кваліфікації, стажуванням як учнів, так і робітників підприємств швейного напряму.

Центр створений в рамках реалізації Плану дій Уряду України з модернізації матеріально-технічної бази та оновлення змісту професійної освіти. Для створення центру навчальному закладу виділено субвенцію у сумі 330 тис. грн, яку було спрямовано на придбання 18 одиниць обладнання, матеріалів та устаткування.

Херсонська ОДА