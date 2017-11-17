В Херсоні у водія в стані сп’яніння патрульні виявили згорток зі схожою на наркотик речовиною

На вул. Будьонного в Антонівці 15 листопада близько 18:00 патрульні помітили автомобіль ВАЗ-2101. У транспортного засобу не горіла лампа лівої фари в режимі ближнього світла в темну пору доби. Інспектори вирішили його зупинити. Під час спілкування у водія поліцейські помітили ознаки наркотичного сп’яніння. Чоловік заперечував факт вживання, однак від медичного огляду у встановленому законом порядку відмовився. На 29-річного херсонця патрульні склали адмінматеріали за ст. 121 (Керування водієм транспортним засобом, що має несправності) та ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Також інспектори провели поверхневу перевірку. У водія виявили згорток із речовиною рослинного походження, схожою на канабіс. На місце викликали слідчо-оперативну групу Дніпровського відділення поліції.

Загалом із початку тижня патрульні 6 разів виявляли в мешканців міста речовини, схожі на наркотики.

Також за цей проміжок часу інспектори зафіксували 12 випадків керування в нетверезому стані. Лише минулої доби зупинили 5 водії у стані сп’яніння.

Патрульна поліція Херсона