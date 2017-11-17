На Херсонщині з початку операції “Зброя та вибухівка” поліцейські відкрили більше 40 кримінальних проваджень

На Херсонщині триває оперативно-профілактичне відпрацювання «Зброя та вибухівка». Метою заходів є вилучення з незаконного обороту автоматичної та іншої нарізної зброї, боєприпасів, вибухових речовин та пристроїв, які можуть використовуватися під час вчинення злочинів, а також встановлення осіб, причетних до незаконного поводження зі зброєю. З початку проведення заходів працівники поліції відкрили 41 кримінальне провадження за ст.263 Кримінального кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

За 10 днів із незаконного обігу поліцейські вилучили понад 800 набоїв, 9 гранат, 3 пістолети, два пристрої для відстрілювання патронів травматичної дії, 5 одиниць саморобної зброї, 500 грам пороху, 350 грам пластиду та більше 200 грам тротилу.

Якщо ви володієте інформацією про осіб, які можуть бути причетними до незаконного зберігання зброї, боєприпасів чи вибухівки прохання терміново повідомляти за номером "102". Нагадуємо, що за добровільну здачу зброї, боєприпасів і вибухових матеріалів передбачене звільнення від кримінальної відповідальності.

Відділ комунікації поліції Херсонської області