На Херсонщині прикордонники спільно з правоохоронцями проводять операцію «Мігрант»

На Херсонщині прикордонники спільно з співробітниками Служби безпеки України та Державної міграційної служби продовжують профілактичні заходи щодо нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері під умовною назвою «Мігрант». Так учора, в населеному пункті Великі Копані спільною групою було виявлено двох громадян Азербайджану, які перевищили терміни перебування на території України, а також мають у паспортах підроблені відмітки про перетинання державного кордону.

Іноземців правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності за порушення міграційного законодавства та направили повідомлення до Національної поліції про виявлення ознак кримінального правопорушення.

А у іншого громадянина Азербайджану спільною міжвідомчою групою було виявлено автомобіль «Мерседес» словацької реєстрації. Під час перевірки по базі даних прикордонники встановили, що даний автомобіль кордон не перетинав та незаконно перебуває на території України.

Транспортний засіб доставлений на штраф майданчик ГШР Олешківського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області, а на водія складено протокол за ч.1 ст. 126 КУпАП.

Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов