На Херсонщині поліцейські вилучили дві гранати РГД-5

На Херсонщині триває операція "Зброя та вибухівка". У Генічеський відділ поліції надійшло повідомлення, що місцевий житель хизується гранатою перед сусідами. За місцем проживання вказаного громадянина поліцейські провели санкціонований обшук. В одній з кімнат виявили гранату РГД-5. Чоловік пояснив, що боєприпас йому подарував знайомий. Гранату вилучено та направлено на дослідження. Того ж дня оперативники Новокаховського відділу поліції вилучили у 26-річного чоловіка гранату РГД-5 та запал гранати УЗРГМ. Чоловік пояснив, що боєприпаси нібито знайшов і зберігав без певної мети. Гранату вилучено та направлено на експертизу.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Відділ комунікації поліції Херсонської області