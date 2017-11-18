В Херсоні чоловік скоїв замах на життя рідного брата через майнові суперечки

Подія сталася вранці у Суворовському районі. У поліцію надійшло повідомлення, що поблизу багатоповерхівки тяжко поранено чоловіка. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Херсонського відділу поліції. Потерпілим виявився 47-річний чоловік. У нього діагностували ножові поранення черевної порожнини та грудної клітини. Стан його здоров’я задовільний. Знайомий пораненого, який знаходився поруч, розповів поліцейським, що тілесні ушкодження спричинив молодший брат потерпілого. Патрульні поліцейські затримали 42-річного підозрюваного.

Зловмисник пояснив, що давно конфліктував з братом через розподіл квартири. Під час чергової зустрічі між чоловіками знов виникла сварка і молодший кілька разів вдарив ножем старшого брата. Після чого втік.

Як повідомив начальник сектора кримінальної поліції Херсонського відділу поліції Андрій Сколібог, наразі зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за ст.15 Кримінального кодексу України "Замах на злочин" та ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство" (карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років).

Відділ комунікації поліції Херсонської області