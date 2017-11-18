Заместитель губернатора Херсонщины на Новый год обещает жителям Камышан чистую воду

«Камышаны будут с водой! Пять новых скважин уже готовы, а сегодня заложили шестую для обеспечения села Камышаны чистой питьевой водой. Вы знаете, что здесь постоянная проблема с водоснабжением, в советское время решить её не удавалось», – поделился в Facebook заместитель главы области Александр Адамчик. Он отметил, что примерно за 2 года были созданы для добычи чистой артезианской воды и доведен новый водопровод к Камышанам. Также, по словам Адамчика, подрядчики обещают чистую воду жителям уже в декабре.

«Поэтому первые литры чистой питьевой камышанской воды торжественно разольем бокалы уже на Новый год!», – уверен заместитель председателя ОГА.

По материалам: Буква