Два протоколи за керування напідпитку отримав водій за дві години

У Херсоні 16 листопада близько 10:00 патрульні помітили автомобіль Hyundai Veracruz. Водій обігнав інший транспортний засіб на перехресті, тож інспектори вирішили його зупинити. Під час спілкування в чоловіка за кермом поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Той визнав, що вживав спиртне, але від проходження огляду за допомогою алкотесту «Драгер» на місці чи в медичному закладі відмовився. На 41-річного мешканця Умані патрульні склали адмінматеріали за ст. 122 (Порушення правил обгону) та ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. Водія відсторонили від керма, автомобіль залишили на місці зупинки.

Через годину той же екіпаж знов помітив зазначений транспортний засіб на цій же вулиці. Інспектори його зупинили й побачили, що керує автомобілем чоловік, на якого нещодавно складали протокол. Цього разу він також відмовився проходити огляд на стан сп’яніння.

Також водій полишив транспортний засіб та намагався піти з місця, щоб уникнути відповідальності.

Патрульні кілька разів прохали його зупинитись та попередили про адміністративну відповідальність за невиконання вимоги поліцейського. Та громадянин не зважав, тож інспектори його затримали.

Чоловіка доправили до Корабельного відділення поліції. Там на нього склали адмінматеріали за ст. 185 (Невиконання вимоги поліцейського) та повторно за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. Автомобіль цього разу евакуювали на арештмайданчик.

Патрульна поліція Херсона