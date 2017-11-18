Президент наградил подавшего в отставку ректора ХГУ орденом

15 ноября президент Петр Порошенко подписал указ №365 о награждении сотрудников Херсонского государственного университета по случаю 100-летия со дня образования. Ректор ХГУ Василий Стратонов награжден орденом «За заслуги» III степени, Доценту Валентине Васяк присвоено звание «Заслуженный работнику культуры Украины». Профессору Ларисе Белеховой присвоено звание «Заслуженный работник образования Украины». Напомним, 3 недели назад Василий Стратонов подал в отставку с должности ректора ХГУ.

По материалам: Гривна. Новый формат