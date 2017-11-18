В честь ХГУ назвали звезду

17 ноября в Херсоне в облмуздрамтеатре им. М. Кулиша прошли торжества по случаю 100-летия со дня образования Херсонского государственного университета. Глава Херсонщины Андрей Гордеев подарил ВУЗу дипломом, в котором сказано, что в честь ХГУ названа звезда в созвездии Скорпион. Звезда зарегистрирована в украинском астрономическом каталоге УКРАСТРО, который поддерживает и в котором регистрирует и сохраняет буквенные названия звезд и незвездных космических объектов Украинская общественная организация Астрономический союз.

Херсонская ОГА