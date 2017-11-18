У Херсоні патрульні та медики навчали школярів надавати першу допомогу

16 листопада в рамках всеукраїнського Тижня безпеки дорожнього руху патрульні спільно зі співробітниками Херсонського територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф провели практичне заняття «Знаю, вмію, врятую!». Команди юних інспекторів руху Школи гуманітарної праці, гімназій №1 та №6, а також школи №18 навчали надавати допомогу постраждалим унаслідок ДТП. Дітям розповіли про кровотечі та способи їх зупинення, можливі травми та тілесні пошкодження, які може отримати постраждалий у такій пригоді.

Також школярі на манекенах самі спробували накласти джгут і зробити серцево-легеневу реанімацію. І медики, і патрульні наголошували на першочерговості особистої безпеки під час надання допомоги.



Патрульна поліція Херсона